Schultz ziet niets in heffing trucks

Minister Melanie Schultz van Infrastructuur ziet niets in een kilometerheffing voor vrachtwagens. Volgens media wordt daarover gepraat door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in de kabinetsformatie. Schultz heeft meer vertrouwen in nieuwe technologie om de uitstoot van trucks te beperken. Dat is volgens haar „veel beter dan een ander administratief systeem”.

In de formatie zou overwogen worden vrachtwagens meer te laten betalen naarmate ze meer vervuilend zijn. De onderhandelaars hebben dit nog niet bevestigd.

Schultz is lid van de VVD.