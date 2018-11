Schuldenwijzer geeft snel overzicht schulden

Mensen met schulden kunnen vanaf begin 2019 in één oogopslag een actueel overzicht van hun schulden krijgen op Schuldenwijzer.nl. De site is een initiatief van twee brancheorganisaties van gerechtsdeurwaarders, KBvG en SNG.

Het platform is opgericht om een eind te maken aan de versnipperde situatie die nu bestaat, want die „belemmert een effectieve aanpak van de sanering en inning van schulden”, aldus de twee organisaties. Ons land telt 170 gerechtsdeurwaarderskantoren, elk met hun eigen administratie. Ook de Belastingdienst en andere (semi-)overheidsinstanties voeren hun eigen boekhouding. Om van al die kanalen informatie te krijgen, kostte schuldenaren tot nu toe veel tijd. Op de Schuldenwijzer hoeven ze alleen maar in te loggen met DigiD.

Op termijn kunnen ook de schuldhulpverleners, deurwaarders en overheidsinstanties via Schuldenwijzer inzicht krijgen in de financiële situatie van de schuldenaren.

Volgens de website hebben bijna 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens (een risico op) problematische schulden.