Schuldeisers stemmen in met afwikkeling bankroet Slotervaart

Alle schuldeisers van het failliete MC Slotervaart in Amsterdam hebben ingestemd met een voorstel tot uitbetaling van hun vorderingen. Oud-werknemers en de Belastingdienst bijvoorbeeld krijgen al hun achterstallige betalingen. Andere partijen echter krijgen een deel, maar dat is in dit geval meer dan ze aanvankelijk hadden kunnen verwachten en ook zij zijn akkoord met het voorstel.

Dat kwam donderdag vast te staan bij de rechtbank in Amsterdam. Met het akkoord is het bankroet, na zeventien maanden, officieel beëindigd. De curatoren Marc van Zanten en Marlous de Groot noemen het een historisch akkoord. „Het beëindigen van een dergelijk complex faillissement binnen deze korte termijn en op deze wijze is nog nooit voorgekomen in Nederland.”

Er waren 550 zogenoemde concurrente crediteuren, wat in de praktijk betekent dat zij hun vorderingen niet helemaal terugkrijgen, maar wel gedeeltelijk. Alle concurrente vorderingen tot 5000 euro worden nu compleet voldaan, en vanaf dat bedrag krijgen ze 42 procent terug.

Een lening van 45 miljoen euro aan de failliete vennootschap door vastgoedonderneming Zadelhoff maakt de regeling mogelijk. Zadelhoff wil het voormalige ziekenhuispand omvormen tot een locatie met een maatschappelijke en laagdrempelige zorgfunctie. Er moet een combinatie komen van betaalbare buurtzorg en verpleeghuiszorg.

De curatoren hadden schulden voor in totaal meer dan 55 miljoen euro vastgesteld. „De concurrente crediteuren ontvangen met dit akkoord een hogere uitkering dan bij een liquidatie van de activa in faillissement”, zegt Van Zanten.