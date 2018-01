Schuiven Oosterscheldekering gaan dicht

De Oosterscheldekering is woensdag dichtgegaan wegens de hoge waterstanden. Rijkswaterstaat laat weten dat om 11.55 uur is begonnen met het sluiten van de schuiven en dat die om 17.47 uur weer opengaan.

De waterstand woensdagmiddag is 3.10 meter. De schuiven in de Oosterschelde sluiten bij een waterstand van 3 meter boven NAP. De laatste keer dat de kering dichtging was in het najaar van 2014. Het is de 29ste keer dat de schuiven van de kering dichtgaan.

De negen kilometer lange stormvloedkering tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland is in 1986 in gebruik genomen.