Schuilkelder Kröller-Müller open

Op nationaal park De Hoge Veluwe gaat dit najaar de schuilkelder open van museum Kröller-Müller, dat ook in het park gevestigd is. De kunstcollectie van naamgeefster Helene Kröller-Müller lag er in de Tweede Wereldoorlog opgeslagen.

Met de opening van de kelder wordt herdacht dat 75 jaar geleden Operatie Market Garden plaatsvond, waarmee de geallieerden ons land probeerden te bevrijden van de nazi-bezetter.

Vanaf 22 juli 1940 was de hele collectie in de kelder ondergebracht. De kunstwerken werden op volgorde van kostbaarheid verpakt en vervolgens in kleine groepen verhuisd. Binnen een week waren alle werken in veiligheid, waarna het museum zijn deuren sloot. Op 15 april 1945 werd het museum bevrijd door de Canadezen, die ook hielpen bij de herinrichting. Op 6 oktober 1945 werd het Kröller-Müller officieel heropend.

Bezoekers die de nu lege kelder willen zien, die op tien minuten lopen van het museum ligt, komen langs het geluidskunstwerk The Wind Rose van Susan Philipsz (1965, Glasgow). Acht tonen die uit het kunstwerk komen staan voor de windrichtingen op aarde.

De schuilkelder is open van 19 september tot en met 27 oktober, van donderdag tot en met zondag.