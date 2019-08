‘Schrik Blokhuis over daklozen niet echt’

Daklozenactivist Frank van der Linde gelooft niet dat staatssecretaris Paul Blokhuis is geschrokken van de verdubbeling van het aantal daklozen. Hij denkt dat de cijfers op het ministerie van Volksgezondheid allang bekend waren. „Paul Blokhuis schrikt zich helemaal niet kapot van die cijfers... Of wat doen die ambtenaren dán op het ministerie?? Hij schrikt zich rot van de ophef en het verzet”, aldus Van der Linde op Facebook.

Donderdag maakte de voorzieningenrechter in Amsterdam korte metten met zijn plan voor een daklozencamping in het Vondelpark, die zondag had moeten beginnen. Maar dat is wat hem betreft nog niet het eind van de acties. „De strijd is nog niet voorbij, we zijn gemotiveerder dan ooit”, zegt hij. Volgens Van der Linde slapen er tientallen daklozen in het Vondelpark en wordt dat door de handhavers gedoogd.

In tien jaar tijd is het aantal daklozen in Nederland ruim verdubbeld tot bijna 40.000, zo bleek vrijdag uit cijfers van het CBS.