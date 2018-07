Schrijvers brieven ‘kofferbakmoord’ Klazienaveen gezocht

De politie zoekt contact met de schrijvers van drie anonieme brieven over de moord op Ralf Meinema (31) uit Klazienaveen, die vorig jaar dood in de kofferbak van zijn auto werd aangetroffen. De politie laat donderdagochtend weten dat de brieven interessante informatie over de moord bevatten, maar wil in het belang van het onderzoek niets kwijt over de inhoud.

De politie gaat ervan uit dat twee brieven van dezelfde schrijver zijn. De derde brief is vermoedelijk door iemand anders geschreven.

Verder meldt de politie dat in de auto waarin het lichaam van Meinema lag DNA van een andere persoon is aangetroffen. Dit komt niet overeen met DNA in de databanken. Dat kan betekenen dat dit DNA van een persoon is die niet eerder voor een ernstig misdrijf met justitie in aanraking is geweest.

Meinema werd vorig jaar op 31 maart in de vroege ochtend dood aangetroffen in de kofferbak van zijn zwarte Mercedes. De wagen hing half in het Stieltjeskanaal tussen Coevorden en Zandpol.

Begin februari werd een 39-jarige man uit Emmen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord. In mei is hij vrijgelaten uit voorlopige hechtenis. Hij is nog wel verdachte.