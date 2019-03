Schrijver Peter van Gestel (81) overleden

In zijn woonplaats Amsterdam is afgelopen vrijdag op 81-jarige leeftijd schrijver Peter van Gestel overleden. Dat meldt zijn uitgever Querido. Van Gestel debuteerde in 1962 met de verhalenbundel Drempelvrees, bekroond met de Reina Prinsen Geerligs-prijs.

Nadat Van Gestel in 1979 werd gevraagd te schrijven voor de kinderrubriek van Vrij Nederland, groeide hij uit tot een van de meest gewaardeerde kinderboekenschrijvers van Nederland. Hoogtepunten van zijn werken zijn Mariken (bekroond met een Zilveren Griffel), Die dag aan zee, Slapen en schooieren en Winterijs, waarvoor hij onder meer de Woutertje Pieterse-prijs kreeg.

Van Gestel werkte daarnaast ook als dramaturg bij de NCRV en bewerkte onder andere Het Wassende Water van Herman de Man voor televisie. Hij ontving in 2006 voor zijn gehele oeuvre de driejaarlijkse Theo Thijssen-prijs.

„Er zijn maar weinig auteurs met zo’n heel eigen stem als Peter van Gestel”, zegt Dik Zweethorst, Van Gestels redacteur bij Querido. „Die stem hoor je vooral in zijn prachtige dialogen, waarin net zoveel niet als wel wordt gezegd. De uitgeverij verliest een oude vriend, de Nederlandse literatuur een groot schrijver.”