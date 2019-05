Schrijver Karel ten Haaf overleden

Schrijver en dichter Karel ten Haaf is overleden, 57 jaar oud. Dat bevestigt zijn uitgeverij, Passage, na een bericht in het Dagblad van het Noorden. Ten Haaf stierf in de nacht van donderdag op vrijdag in een hospice in Groningen. Hij leed aan kanker, wat hij vorig jaar nog beschreef in zijn nieuwste boek Nilfisk!

Ten Haaf schreef verder onder meer Steppen zonder autoped (romandebuut, 1999), Geen zomer meer, Bokkenvla, Van de straat en Hemel en afscheid.

Hij was ook politiek actief, onder meer voor de vroegere Socialistische Arbeiderspartij en de lokale SP in Groningen. Ten Haaf maakte ook radio voor de Stichting Omroep Organisatie Groningen, OOG.