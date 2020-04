Schrijver en journalist Alexander Münninghoff (76) overleden

Journalist en schrijver Alexander Münninghoff is dinsdagochtend na een lang ziekbed thuis op 76-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de krant Den Haag Centraal (DHC), waarvoor Münninghoff ook schreef. Verder was hij medeoprichter van 50PLUS.

„Maandag een week geleden sprak ik hem nog. We zullen hem enorm missen”, twitterde Henk Krol, politiek leider van 50PLUS.

Münninghoff begon zijn journalistieke carrière als freelancer bij de Haagse Post, maar het grootste deel van zijn loopbaan was hij werkzaam bij de Haagsche Courant, waarvoor hij als reizend redacteur en als correspondent in Moskou werkte. In 2009 ging hij met pensioen. Tijdens zijn jaren voor de Haagsche Courant maakte hij reportages uit tal van oorlogsgebieden: Libanon, Cambodja, Iran, Irak, El Salvador en voormalig Joegoslavië.

In 2015 won Münninghoff de Libris Geschiedenis Prijs voor zijn boek ‘De stamhouder. Een familiekroniek’. In dit autobiografisch boek beschreef hij de bewogen geschiedenis van drie generaties Münninghoff. Alexander Münninghoff werd in 1944 geboren in de Poolse stad Posen.