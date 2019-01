Schrijven als rustpunt in hectische tijd

De moderne basisschoolklas: laptops, digiborden, tablets en een paar schrijfschriften. Heeft leren schrijven nog wel zin in dit digitale tijdperk? Absoluut, zegt docent handschriftontwikkeling Janneke den Nederlanden op deze Internationale Dag van het Handschrift.

Netjes aan elkaar, met mooie letters en lussen. We leren op de basisschool allemaal op dezelfde manier schrijven. Daar is een reden voor; uit onderzoek blijkt namelijk dat kinderen die al schrijvend letters leren, de letters beter herkennen dan kinderen die ze al typend leren. „Het gaat daarbij vooral om de beweging die je tijdens het schrijven maakt”, zegt Den Nederlanden, docent aan de Driestar hogeschool.

Schrijven blijft een kunst die ieder moet beheersen

Beschaving

Goed leren schrijven is niet alleen belangrijk voor kinderen. Ook ouderen hebben er profijt van. „Studenten die tijdens colleges aantekeningen maken, onthouden meer dan wanneer ze meetypen. Ze moeten een keuze maken in wat ze opschrijven, waardoor de inhoud beter beklijft.”

Volgens Den Nederlanden raken we iets kwijt als we stoppen met handschriftonderwijs. „Schrijven is onderdeel van onze beschaving, we geven elkaar al eeuwen handgeschreven boodschappen door. Wat gebeurt er als niemand meer kan schrijven? Dan gaat er een stukje van onze cultuur verloren.”

De docent handschriftontwikkeling ziet het schrijfonderwijs als een rustpunt in deze drukke, hectische tijd. „Heerlijk: de schrijfschriften komen tevoorschijn, iedereen gaat ingespannen aan het werk en de rust daalt over de klas neer. Laten we dat behouden.”

Den Nederlanden ervaart die rust ook tijdens haar eigen colleges. „Prachtig om te zien dat een student blij wordt van goed geschreven letters. Daarvan kan ik heel gelukkig worden.”