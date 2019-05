„Schrap tentamens en colleges tijdens staking”

De landelijke staking in het openbaar vervoer, volgende week dinsdag, brengt studenten van diverse hogescholen en universiteiten in een lastig parket. Bij een aantal instellingen gaan tentamens gewoon door, tot ongenoegen van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). De bond wijst erop dat veel studenten afhankelijk zijn van het openbaar vervoer en pleit er daarom voor niet alleen alle tentamens, maar ook alle colleges te verzetten.

De LSVb bekritiseert instellingen als de Vrije Universiteit Amsterdam, Hogeschool Zuyd en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), die tentamens laten doorgaan. ’’Studenten aan de HAN kregen een mail waarin staat dat studenten ‘mogelijk extra reistijd’ hebben. Dat vinden wij heel gek’‘, zegt voorzitter Carline van Breugel. In de bewuste mail staat dat het ’‘een normale onderwijsweek’’ is en alle onderwijsactiviteiten doorgaan, inclusief tentamens.

Onder de instellingen die wel tentamens hebben verzet, zijn de Universiteit van Amsterdam, de Haagse Hogeschool, InHolland Den Haag, Universiteit Utrecht en Hogeschool Rotterdam.

Studenten van de Radboud Universiteit mogen een extra herkansing aanvragen. Zo’n regeling is er ook aan de Hogeschool Utrecht. Die besloot in eerste instantie dat tentamens en verplichte colleges zouden doorgaan, maar kwam daar gedeeltelijk op terug na kritiek. De hbo-instelling liet donderdag weten dat de aanwezigheidsplicht vervalt. Opleidingen mogen zelf bepalen of toetsen doorgaan. ’‘Wie een tentamen mist, moet er met de examencommissie uitkomen. Dat is helemaal geen oplossing, het legt druk bij studenten’’, reageert Van Breugel.

De vakbonden hebben de staking uitgeroepen om hun eisen over het pensioenstelsel kracht bij te zetten. Overleg daarover met het kabinet liep eind vorig jaar stuk. De bonden willen onder meer dat de AOW-leeftijd wordt bevroren en mensen met zwaar werk eerder kunnen stoppen.