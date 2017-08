Schouwburgplein Rotterdam gestoffeerd

Het Schouwburgplein in hartje Rotterdam is vanaf woensdag bedekt met een enorm Perzisch tapijt. Het tapijt van kunstgras meet maar liefst 3500 vierkante meter en is voorzien van bloemmotieven die verwijzen naar iconische gebouwen in de Maasstad.

Het ontwerp is gemaakt door de Rotterdamse bureaus HUNK-design en Studio ID Eddy. Ze hebben hun creatie de Flying Grass Carpet genoemd omdat het tapijt jaarlijks langs verschillende steden in de wereld reist.

Volgens de bedenkers staat het publieke domein in steeds meer stadscentra onder druk. „Het Flying Grass Carpet biedt daarom een prachtig alternatief voor stadsbewoners om van hun stad te genieten. Het brengt direct gezelligheid”, vinden de ontwerpbureaus.

Op het ‘grasveld’ komen bakken met bamboe, stoelen en bankjes. Voor vertier zijn er muziekoptredens en een circus. Bezoekers kunnen ook plaatsnemen achter een openbare piano. Wethouder Joost Eerdmans opent het popup park dat tot 30 april volgend jaar op het plein blijft.