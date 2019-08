Schouw Brunssummerheide naar andere locatie

De schouw op de Brunssummerheide is nog in volle gang. Kort voor het middaguur verliet de colonne auto's met daarin onder meer verdachte Jos B. de ene locatie om naar de andere locatie te gaan. Welke locaties al zijn bezocht en waar het gezelschap heen gaat, is niet duidelijk. De schouw is niet toegankelijk voor pers en publiek.

Alle deelnemers, zoals de advocaat van B., de drie rechters, de griffier, twee officieren van justitie, vier familieleden van het slachtoffer en Peter R. de Vries, die de familie bijstaat, moesten vooraf hun telefoon afgeven. Het Openbaar Ministerie twitterde eerder dat de schouw al was afgerond, maar moest dat ongeveer 25 minuten later weer corrigeren.

Het gebied op de heide is hermetisch afgesloten. Een hardloper die daar toch was, is door de politie het gebied uitgezet.

De schouw is in de zaak van de moord op de 11-jarige Nicky Verstappen uit Heibloem. Hij verdween in 1998 van een zomerkamp op de heide. Een dag later werd zijn lichaam iets verderop teruggevonden.

Als de schouw is afgerond, gaat de groep dinsdagmiddag naar de rechtbank in Maastricht voor de vierde, niet-inhoudelijke zitting in de moordzaak.

Jos B. blijft in de cel

Jos B. opnieuw voor de rechter

B. blijft zwijgen over dood Nicky Verstappen

Rechercheur cold case: Dader weet dat we de zaak nooit laten rusten

„Jos B. gedroeg zich correct, was op zichzelf”

Jos B. gepakt, wat nu? Zeven vragen en antwoorden