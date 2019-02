Schouten en Bouma winnen journalistenprijs

Jet Schouten (AVROTROS - Radar) en Joop Bouma (Trouw) zijn uitgeroepen tot Journalist van het Jaar. De jury van journalistenvakblad Villamedia koos unaniem voor de twee journalisten vanwege hun onderzoek naar medische implantaten. De Hilversumse burgemeester Pieter Broertjes reikte de prijs uit in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum.

Op initiatief van Schouten en Bouma deden in totaal 250 journalisten in tientallen landen onderzoek naar de regelgeving rondom medische implantaten. Daar was van alles mee mis, concludeerden ze. De jury roemde het werk van de twee vanwege de omvang van het onderzoek, de complexiteit door de internationale samenwerking en de impact die de resultaten hadden.

Ook John van den Heuvel (De Telegraaf), die samen was genomineerd met Paul Vugts (Het Parool), en Natalie Righton (de Volkskrant) maakten kans op de journalistenprijs, die voor de dertiende keer werd uitgereikt.