Schotse beer moet voor jongen zorgen in Arnhem

Een Maleise beer uit de dierentuin in het Schotse Edinburgh moet voor jongen zorgen bij de twee berinnen in Burgers’Zoo. De beer arriveert vrijdag in de Arnhemse dierentuin.

Het gaat volgens Burgers’ niet goed met het Europese fokprogramma voor de zeldzame Maleise beren, ook wel bekend als honingberen. Er worden te weinig jongen geboren. Dat komt onder meer omdat er in Europese dierentuinen maar dertien mannetjes leven op 26 vrouwtjes. De berinnen zijn ook nog eens allemaal vrij oud, wat een zwangerschap niet makkelijker maakt.

De twee Maleise berinnen in Arnhem zijn ook al 18 jaar. Uit onderzoek is gebleken dat een van de twee vrouwtjes bijna onvruchtbaar is, terwijl de ander maar 50 procent kans heeft op een succesvolle dracht. Arnhemse dierverzorgers hopen dat de Schotse beer de twee vrouwen prikkelt, zodat hun hormoonproductie beter op gang komt.

Maleise beren leven in Zuidoost-Azië en zijn bedreigd. Hun leefgebied verdwijnt door het kappen van de bossen. Ook wordt er op de beren gejaagd, omdat hun galblaas een medicinale werking zou hebben; wat nooit bewezen is.