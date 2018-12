Schoten gelost op woonkamer met mensen

Een woning aan de Johan van de Veldestraat in Den Bosch is in de nacht van maandag op dinsdag beschoten. Er gingen meerdere kogels door het woonkamerraam, terwijl zich op dat moment mensen in dat vertrek bevonden. Niemand raakte gewond.

Tijdens de beschieting waren vier mensen aanwezig in het huis. Het gaat om ouders en hun twee meerderjarige kinderen. Volgens Omroep Brabant bevonden zich tijdens de beschieting drie van hen, een ouder en de twee kinderen, in de woonkamer. Een politiewoordvoerder sprak van een „heftig” incident. De zaak wordt onderzocht.