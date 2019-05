Schoten gelost in Rotterdam en Amsterdam

In zowel Rotterdam als Amsterdam zijn zondagavond schoten gelost. In de hoofdstad raakte een man gewond en in de Maasstad was een auto het doelwit.

Op het Joris Ivensplein in de Amsterdamse wijk IJburg werd rond 23.00 uur geschoten. Daar troffen agenten een man met een schotwond aan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en is aanspreekbaar. De mogelijke dader is voortvluchtig, meldt de politie.

In Rotterdam werd in de Joubertstraat in de wijk Feijenoord meerdere keren geschoten op een geparkeerde auto. De politie onderzoekt de toedracht en het motief.