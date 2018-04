Schoten gelost in Amsterdam-Noord

Vermoedelijk bij een woningoverval in Amsterdam-Noord zijn zondagavond schoten gelost. De politie bevestigt een verhaal van Het Parool van die strekking. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk, maar een aantal mannen met pistolen zou een gezin hebben opgewacht bij hun huis aan het Goudbalpad in de stad en mee de garage in zijn gegaan toen de bewoners in hun auto naar binnenreden.

Volgens Het Parool ontstond een gevecht tussen een bewoner en de indringers, waarbij een van de belagers een man met een pistool op zijn hoofd sloeg. Daarna zouden ze zijn gevlucht.