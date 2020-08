Bij de Rotterdamse Club Blu is in de nacht van zondag op maandag geschoten. Dat gebeurde rond 03.15 uur, meldt de politie.

Rondom de uitgaansgelegenheid aan de Prins Alexanderlaan in Rotterdam-Alexander zijn hulzen van kogels gevonden. Vermoedelijk is op de deur geschoten. Er vielen geen gewonden.

De club is de afgelopen jaren meerdere keren gesloten geweest op last van burgemeester Ahmed Aboutaleb in verband met incidenten.