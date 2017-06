De Groningse politie heeft schoten gelost bij de poging om de bestuurder van een gestolen auto aan te houden. Op de Grolloƫrstraat in Rolde probeerden agenten een man aan te houden, hierbij werd geschoten.

De man is doorgereden en raakte vijftig kilometer verderop, in Appingedam van de weg. Hij is gearresteerd.