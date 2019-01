„Schort uitzettingen naar Bahrein op”

Nederland moet de uitzetting van asielzoekers naar Bahrein tijdelijk opschorten, totdat duidelijk is wat er is misgegaan bij de uitzetting van Ali Mohammed al-Showaikh. Die oproep doet VluchtelingenWerk Nederland maandag. De organisatie en Amnesty International Nederland maken zich zorgen over het lot van al-Showaikh, die volgens hen na zijn uitzetting in Bahrein op 20 oktober is opgepakt en mogelijk is mishandeld.

Al-Showaikh reisde in 2017 naar Nederland uit angst voor vervolging. Zijn broer ontvluchtte het land eerder al vanwege zijn politieke activiteiten. Volgens beide organisaties hebben de autoriteiten van Bahrein zich in het verleden meermaals schuldig gemaakt aan het onder druk zetten van critici door familieleden te arresteren of te mishandelen.

VluchtelingenWerk Nederland wil dat Nederland regelt dat al-Showaikh toegang krijgt tot een advocaat en wordt beschermd tegen mishandeling. Ze willen onderzoek of de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wel juist gehandeld heeft in deze zaak.