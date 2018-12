„Schort bevoegdheden inlichtingendiensten op”

Het kritische rapport van de commissie die de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in de gaten houdt, bevat volgens Bits of Freedom (BoF) en Amnesty International genoeg redenen om nieuwe bevoegdheden van die diensten op te schorten. De organisaties vinden dat de problemen, met name het gebrek aan waarborgen, eerst opgelost moeten worden.

„Tot die tijd moeten sowieso niet op grote schaal gegevens van burgers worden vergaard, geanalyseerd en uitgewisseld met buitenlandse diensten”, stellen BoF en Amnesty.

De toezichthouder oordeelt dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) op meerdere punten flink tekortschieten in de uitvoering van de nieuwe wet, die op 1 mei inging. Tegenstanders noemen die de ‘sleepwet’, omdat de diensten grotere hoeveelheden gegevens mogen aftappen dan voorheen. Wat betreft de filtering en de beoordeling van de relevantie van binnengehaalde gegevens moet het beter, oordeelt toezichthouder CTIVD.

Bits of Freedom en andere tegenstanders probeerden eerder al tevergeefs via de rechter de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) buiten werking te stellen.