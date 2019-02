„Schorsing leraar om geloofskwestie is uniek”

De Algemene Onderwijsbond AOb heeft nog niet eerder meegemaakt dat een leraar op non-actief is gesteld wegens een geloofskwestie. Dat zegt een woordvoerster van de lerarenvakbond naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf, dat een leerkracht van het Hoofdvaart College in Hoofddorp is geschorst vanwege vermeende belediging van de profeet Mohammed.

Leerlingen van de vmbo-school klaagden eind januari over een incident in de klas. Dat leidde tot een schorsing van de leerkracht. De Telegraaf citeert uit de schorsingsbrief van de directie: „U heeft gezegd dat Mohammed getrouwd was met een meisje van acht jaar oud en dat in Nederland een volwassen man die trouwt met een meisje van acht als pedofiel wordt gezien.”

De techniekinstructeur, die thuis zit, weerspreekt de beschuldiging. Dunamare Onderwijsgroep, waar het Hoofdvaart onderdeel van uitmaakt, wil om „privacyredenen niet uitvoerig inhoudelijk” op de kwestie ingaan. Wel bevestigt de school dat er „onrust is ontstaan rondom een vermeende uitspraak van een medewerker”. Hij is „tijdelijk vrijgesteld van zijn werkzaamheden.”