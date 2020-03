Schoonzoon Klaas Otto voor rechter voor leiden drugsbende

Schoonzoon Paul G. (35) van No Surrender-oprichter Klaas Otto staat maandag voor het eerst voor de rechter, omdat hij leiding zou hebben gegeven aan een drugsbende. Die zou gelieerd zijn aan het lab in het Belgische Hechtel-Eksel, waar in januari vorig jaar drie mannen stikten, vermoedelijk laboranten.

G. moet zich samen met vier anderen onder meer verantwoorden voor drugslabs in Rilland en Esch. Volgens zijn advocaat Louis de Leon zijn de beschuldigingen ‘quatsch’.

Justitie kreeg de bende in het oog na het drama in Eksel. De slachtoffers (22, 23 en 25 jaar) kwamen uit Eindhoven en Valkenswaard en zijn vermoedelijk bezweken aan een koolmonoxidevergiftiging. De Leon: „Mijn cliënt heeft er niks mee te maken. Hij kent wel belangrijke spelers in het verhaal, maar dat is de enige link. Justitie probeert van kruimels een brood te maken.”

G. werd in december samen met drie anderen opgepakt. De Leon zei dat hij de rechtbank gaat vragen om de vrijlating van zijn cliënt.