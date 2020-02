Schoonrewoerd raakt Rommelschuur kwijt

De Rommelschuur in Schoonrewoerd, een dorp bij Leerdam, sluit na meer dan vijftien jaar de deuren. De gebouwen aan de Overheicop, midden in het dorp, worden eind maart gesloopt. Voorzitter Gerrit Middelkoop (67) betreurt de sluiting.

Hoe zijn jullie begonnen?

„De gereformeerde kerk was bezig met een aanbouw. Om geld bij elkaar te krijgen, werd er een activiteitencommissie in het leven geroepen. Die organiseerde jaarlijks een grote rommelmarkt. Het geld voor de aanbouw hadden we gauw bij elkaar. Maar we hadden de smaak te pakken en gingen door met het inzamelen van spullen. We mochten de oude schuren van transport- en fruitbedrijf Bakker en Brouwer gebruiken voor de opslag.”

Werd er veel gebruik van gemaakt?

„De mensen brachten heel veel spullen. Ook werden we vaak gebeld of we een huis wilden leeghalen. Kregen we de complete inboedel: elektrische apparaten, meubels, kleding, serviesgoed, speelgoed, boeken en ga zo maar door. Het liep als een trein. We hadden alleen al 8000 boeken.

Tijdens de opening op zaterdagmorgen was het een drukte van belang. Er kwamen klanten van het dorp, maar ook uit de wijde omtrek. Het leuke was dat de artikelen niet geprijsd waren. Met handjeklap, een beetje onderhandelen en loven en bieden werden we het eens over de prijs. Hartstikke mooi. Eens per jaar hielden we een markt. Het geld ging naar goede doelen, projecten in Roemenië en Indonesië of de voedselbank.”

Jullie vervulden ook een sociale rol op het dorp?

„Mensen die spullen kwamen kopen, bleven gezellig koffiedrinken. Veel dorpsgenoten kwamen zomaar langs en schoven aan de koffietafel aan. De Rommelschuur groeide zo uit tot een ontmoetingsplaats waar de nieuwtjes werden uitgewisseld.”

Hoe wordt er gereageerd op de sluiting?

„Ouderen komen met tranen in hun ogen afscheid nemen. Ze vinden het zo’n gemis, maar er zit niks anders op. De schuren maken plaats voor woningen. Dat is mooi voor het dorp, maar wel heel jammer dat wij daardoor moeten sluiten. We hebben nog gezocht naar een andere locatie, maar konden niets vinden.”

Zaterdag is de grote leegverkoop?

„Die is de vorige keer al begonnen en die gaat zaterdag gewoon door. Vijf boeken voor 1 euro. De spullen die we overhouden, gaan naar de Stichting Vrienden van Roemenië en naar andere kringloopwinkels. Daarna is het gebeurd met de verkoop. We gaan wel inloopmorgens houden in gebouw De Lichtkring. Elke tweede en laatste zaterdag van de maand zijn de mensen welkom aan de koffietafel. Misschien lukt het zo om in ieder geval de sociale contacten voort te zetten.”

