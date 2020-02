Schoonmaker bij station op spoor geduwd

Een 23-jarige man uit het Gelderse Duiven heeft in de nacht van zaterdag op zondag op het station in Tilburg een schoonmaker op het spoor geduwd. Het slachtoffer was twee beveiligers te hulp geschoten die door de dronken man uit het niets werden aangevallen.

De man probeerde volgens de politie ook een van de beveiligers op het spoor te gooien. Ook deelde hij aan hen verschillende trappen en klappen uit. Toen de schoonmaker probeerde te helpen, werd hij op het spoor geduwd. De man rende daarna weg, maar werd in de hal van het station aangehouden door de politie.

De beveiligers en de schoonmaker hebben aangifte gedaan van mishandeling en poging tot doodslag/moord. De verdachte zit vast op het politiebureau.