Schoonmaken Berkel duurt twaalf dagen

Het schoonmaken van de Berkel in de Achterhoek gaat twaalf dagen duren. De Berkel raakte begin deze maand vervuild doordat afvalwater van zuivelfabriek FrieslandCampina in het riviertje stroomde. Dat gebeurde na een breuk in de persleiding bij Lochem. Vele duizenden vissen bezweken.

Waterschap Rijn en IJssel sloot enkele kilometers van de rivier af om daar het vervuilde water vast te houden. Uit onderzoek is gebleken dat in dit afgesloten deel een sliblaag op de bodem is ontstaan, die veel zuurstof aan het water onttrekt. Ook het water is niet schoon. Daarom wordt het hele traject uitgebaggerd.

Voor het baggeren is een speciaal schip nodig. Omdat de waterstand nog steeds extreem laag is, wordt vanaf vrijdag water aangevoerd uit het Twentekanaal. Maandag begint het baggeren.

Het opgezogen water en het slib worden gedumpt in een depot van Rijkswaterstaat. Daar is eerder ook vervuild Berkelwater opgevangen. Over het schoonmaken van het depot wordt nog overlegd, aldus het schap.

Of de maatregelen voldoende zijn voor herstel van de bijzondere flora en fauna in en langs de Berkel blijkt pas volgend voorjaar.