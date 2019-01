Schoonmaakacties tegen containertroep Wadden

Zowel de stranden als de wateren rond de Waddeneilanden krijgen zaterdag weer schoonmaakbeurten om ze te ontdoen van de enorme hoeveelheid troep uit de containers die van het schip MSC Zoe zijn gevallen. Zo gaan honderd vrijwilligers op Terschelling het strand en de duinen schoonmaken en hervatten ongeveer net zoveel militairen op Schiermonnikoog het opruimwerk.

Alle Waddeneilanden zijn vervuild doordat in de nacht van dinsdag op woensdag 270 zeecontainers overboord sloegen van een vrachtschip. Goederen in de containers zaten verpakt in piepschuim en plastic. „Het opruimen is echt handwerk door al het kleine plastic dat is aangespoeld”, zegt een woordvoerder van de organisaties die de actie organiseren, waaronder Stichting De Noordzee.

De militairen op Schiermonnikoog maakten vrijdag al zo’n 3 kilometer strand schoon. Verder houdt Rijkswaterstaat een opruimactie op Rottumeroog, Rottumerplaat en Zuiderduin. Om spullen uit het water te halen varen vissersschepen uit, onder meer vanuit de havens van Harlingen en Lauwersoog.

Als het volgende week weer gaat stormen, kan er nog veel meer troep aanspoelen.