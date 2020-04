Schoonheidsspecialisten zagen langere sluiting al aankomen

De schoonheidsspecialisten zagen een langere sluiting al wel aankomen. Desondanks noemt branchevereniging ANBOS de beslissing van het kabinet „een grote teleurstelling” en een „enorme financiële tegenslag voor schoonheidsspecialisten, nu ze nog langer zonder inkomsten komen te zitten”.

ANBOS benadrukt een hygiëneprotocol klaar te hebben liggen, maar accepteert dat de uiteindelijke beslissing over heropening bij het kabinet en het RIVM ligt. De branchevereniging vraagt de overheid om meer financiële hulp.

Ook dringt ANBOS aan op het verschaffen van meer duidelijkheid over de voorwaarden die de overheid stelt aan heropening zodat de schoonheidsspecialisten zich daar op kunnen voorbereiden. „Zodra we van de overheid het signaal krijgen dat het veilig en verantwoord is, willen we zo snel mogelijk weer open.”