Schoonheid: Vuurtorens van Schiermonnikoog

Nederland telt zo’n vijftig vuurtorens, daarvan zijn er nog ongeveer dertig in gebruik. Schiermonnikoog heeft een unieke positie, het eiland telt namelijk twee vuurtorens. Een daarvan, de Noordertoren, doet nog echt dienst. De andere, de Zuidertoren, is een museum.

De torens verschillen nauwelijks en beide hebben dezelfde plaquette met daarop de vermelding dat koning Willem III ze in 1853 liet bouwen. Vroeger waren de torens wit. Tegenwoordig geldt dat alleen voor de Zuidertoren. In het begin werden de vuurtorens met olielichten verlicht. De lichten hadden een reikwijdte van zo’n 30 kilometer.

In de Eerste Wereldoorlog deed de Zuidertoren dienst als peilstation om berichten van de vijand te onderscheppen. In de Tweede Wereldoorlog werd de toren door de Duitsers in camouflagekleuren overgeschilderd. Later werd hij gebruikt als watertoren. Nu is het een museum, in wording. Het binnenwerk van de watertoren moet namelijk nog gesloopt worden, anders is de toren niet te beklimmen.

Het is voor RD-fotograaf Henk Visscher (64) geen straf om naar de Waddeneilanden af te reizen. Hij koos voor deze reportage voor Schiermonnikoog. Juist ook omdat dit eiland twee torens telt. Vanwege coronamaatregelen mocht hij ze niet beklimmen, toch lukte het om deze mooie foto’s te maken.