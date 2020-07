Schoolvakantie ook van start in regio Zuid

Scholen in de regio Zuid gaan vrijdagmiddag dicht voor de zomervakantie. Onder de regio Zuid vallen de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg en gemeenten in Gelderland.

Zuid is de tweede schoolregio die op vakantie gaat. De regio Noord, waar Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel onder vallen, wasvorige week de eerste. In de regio Midden (Zuid-Holland, Utrecht en delen van Gelderland) breekt de zomervakantie vanaf 18 juli aan.

Anders dan in andere jaren leidt het begin van de zomervakantie naar verwachting niet tot een grote uittocht. Door het coronavirus blijven veel mensen in Nederland of gaan ze naar een buurland, waardoor er minder kilometers worden afgelegd en minder files ontstaan.

De ANWB verwacht vrijdag wel wat drukte richting het midden en het zuiden van het land en later in de middag ook richting Friesland. „Maar dat is niet te vergelijken met voorgaande jaren”, laat een woordvoerder weten.