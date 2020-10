Schoollunch: minder suiker, meer groente

Kinderen eten meer groente, volkoren en bruin brood en drinken minder suikerhoudende dranken als ze een lunch op school krijgen aangeboden. Dat is de les van het project ”Gezonde Schoollunch”.

Hij wist helemaal niet dat hij groente bij de lunch ook lekker zou vinden, zegt een leerling van de christelijke basisschool De Triangel in Lunteren. „Eerst lustte ik geen tomaten, maar nu wel”, meldt een andere leerling. „Avocado bijvoorbeeld krijgt niet ieder kind thuis voorgeschoteld, maar hier aten de leerlingen het wel en ze vonden het nog heerlijk ook”, vertelt Harriët van Omme, leerkracht van De Triangel.

Zes maanden lang kregen de kinderen van de bovenbouw van De Triangel en basisscholen in Amsterdam en Vlaardingen in de middagpauzes een lunch aangeboden. Ze konden kiezen uit volkorenbrood, gezond beleg, groente, water, melk en karnemelk.

Gezonder

Dagelijks was er ook wat extra’s: soep, salade, een ei of fruit. De leerlingen die aan het project deelnamen zijn er gezonder door gaan eten, constateren onderzoekers van Wageningen University & Research en de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Dat kon ook niet anders. Juf Van Omme: „Witte bolletjes met gekleurde hagelslag waren geen uitzondering in de trommeltjes die de kinderen mee naar school namen. Die keuze hadden ze nu bij het buffet niet. Ze pasten zich echter gemakkelijk aan. Iets waarvan ze dachten dat ze het niet zouden lusten, gingen ze toch uitproberen en dan bleken ze dat vaak heel lekker te vinden. Die avocado’s onder meer. Ze hebben ook veel tomaat en paprika gegeten.”

Volkoren

De onderzoekers vergeleken de lunch die de kinderen van De Triangel van thuis meekregen met de gezonde schoollunch. De leerlingen aten de afgelopen maanden ruim drie keer zoveel groenten. En ze dronken nauwelijks nog suikerhoudende dranken, die eerder nog in drie van de tien broodtrommels zaten. Volkoren of bruin brood aten veel kinderen van De Triangel al wel.

Al waren ze tevreden met de lunch van thuis, een ruime meerderheid van de deelnemende leerlingen zou de schoollunch voor altijd willen. Ook leerkrachten en ouders vinden het project geslaagd. Als een positief punt noemen ze dat kinderen nieuwe producten leren eten.

Taakuren

Ondanks de goede ervaringen gaat De Triangel niet door met de gezonde lunch. „Ouders hielpen als vrijwilligers bij de organisatie en begeleiding.

Sommigen wilden dat wel blijven doen. Ze hadden er ook financieel wat voor over. Er gaan echter te veel taakuren van leerkrachten in zitten die we als onderwijsinstelling liever aan rekenen en taal besteden”, aldus Van Omme. „Een organisatie die het voor ons wil verzorgen als we daar het geld voor krijgen, zou een oplossing kunnen zijn. In andere landen is zo’n schoollunch heel gewoon.”

Gezonde voeding is niet uit beeld bij de leerkrachten en de leerlingen van De Triangel.

„In onze lessen hebben we het zeker over bewust omgaan met voeding en over gezonde traktaties, zoals we ook aandacht geven aan sport en bewegen.”

Ministerie

De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een rapport dat wordt aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

„Omdat ieder kind in Nederland naar de basisschool gaat, zou een gezonde schoollunch het voedingspatroon van kinderen in Nederland aanzienlijk kunnen verbeteren”, bepleit prof. dr. ir. Jaap Seidell van de Vrije Universiteit. „1,4 miljoen kinderen leren dan gezonder eten, met voldoende groente zodat het aantal groentemomenten per dag omhoog gaat.”

>>etenopschool.org

UNICEF: Driekwart van kinderproducten in supermarkten is onverantwoord

Wetenschappers aan kabinet: gezonde leefstijl ook in coronabeleid