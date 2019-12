Schoolleiders willen ook actie ondanks cao

De leden van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) zijn het in meerderheid eens met de basisonderwijs-cao die vorige week is afgesproken. Toch zijn er bij de club eveneens meerderheden voor actie en zelfs voor de staking eind volgende maand. Dat meldt de zegsman van de organisatie.

Uit een peiling van de AVS blijkt volgens hem dat 89 procent van de leden instemt met de cao. Ondanks het akkoord roept de AVS de schoolleiders toch op om 30 en 31 januari mee te staken. Daarvoor is genoeg animo, zo valt op te maken uit nog een peiling.

„Hieruit blijkt dat 77 procent van de leden nog altijd bereid is tot actie en 62 procent nog steeds reden ziet tot staken. Schoolleiders willen vooral staken om de loonkloof tussen het primair en het voortgezet onderwijs te dichten en het carrièreperspectief te vergroten”, aldus de AVS.

In een brief aan onderwijsminister Arie Slob roept de AVS het kabinet op om neer structurele investeringen te doen: „Er is inmiddels veel veranderd, maar onvoldoende om het groeiende tekort aan schoolleiders en leraren op te vangen”.

Schooldirecteuren staan volgens de AVS ook voor „steeds grotere uitdagingen om de kwaliteit van onderwijs te realiseren.”

Leden van CNV Onderwijs stemmen ook in met het cao-akkoord voor het primair onderwijs, liet de bond woensdag weten: ruim 91 procent van de leden die reageerden accepteerde het akkoord. Maar ook deze bond houdt de staking overeind.