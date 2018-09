Schoolleiders: ontruiming voor meer salaris

Alle schoolleiders in Nederland moeten op 12 september om 09.00 uur hun jaarlijkse ontruimingsoefening houden, met brandalarm. Alle leerlingen moeten dan de school uit en daarmee luiden de (adjunct-)directeuren van basisscholen de noodklok. Zij willen betere salarissen.

In juni werd een nieuwe cao afgesloten voor onderwijzend personeel. Maar volgens de Algemene Vereniging Schoolleiders gaan directeuren en adjunct-directeuren er in die cao een stuk minder op vooruit dan onderwijzers. Daarom komen ze in actie voor meer geld en minder werkdruk.

Ondanks dat een ruime meerderheid van de leden van onderwijsvakbonden instemde met die nieuwe cao voor het basisonderwijs, blijven onderwijzers actievoeren om de loonkloof met het voortgezet onderwijs dicht te krijgen. Op woensdag 12 september staan weer estafettestakingen op het programma, dit keer in Zeeland en Zuid-Holland.