Schoolleiders: ons vak moet aantrekkelijker

Het beroep van basisschooldirecteuren moet aantrekkelijker worden gemaakt, anders loopt het tekort aan mensen die dit werk doen steeds verder op, waarschuwen de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en de organisatie NL2025. Samen met topmensen uit het bedrijfsleven hebben de schoolleiders een plan opgesteld om verbetering in de situatie te brengen. Ze pleiten voor meer investeringen in professionalisering, ondersteuning en waardering. Onder dat laatste valt ook een hoger salaris.

Een nationale campagne moet „de cruciale rol” van schoolleiders benadrukken, aldus de opstellers van het plan. Ze hebben hun initiatief donderdag aangeboden aan onderwijsminister Arie Slob.

„Nederland kampt met een tekort aan schooldirecteuren in het primair onderwijs, dat de komende jaren gaat oplopen door pensionering en te weinig nieuwe instroom”, schetst de AVS. In 2019 zat ongeveer 1 op de 20 basisscholen in Nederland zonder schoolleider. De organisatie vindt dat een ernstig probleem.

Om de situatie het hoofd te bieden zijn schooldirecteuren een samenwerking aangegaan met topmensen van grote bedrijven, waaronder ABN Amro, KPMG en PWC. Zij vragen samen aandacht voor het tekort.

Schoolleiders moeten beter worden opgeleid en hun loon moet „een betere afspiegeling” worden van hun „cruciale rol”. Ook ondersteuning, bijvoorbeeld in de administratie, is wat hen betreft nodig.

Verder staat in het plan dat mensen binnen en buiten het onderwijsveld te weinig kennis hebben over het vak van schooldirecteur. Om daar iets aan te doen wordt in het plan een campagne voorgesteld. Die zouden het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het bedrijfsleven samen moeten bekostigen.