Schoolleiders maken zich zorgen om lerarentekort na 8 juni

De zorgen over een nijpend lerarentekort op basisscholen na 8 juni nemen toe. Dat stelt de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) maandag in het AD. Op 37 procent van de scholen was al sprake van onderbezetting. Bij 55 procent van de scholen ontbreken nu ook leraren vanwege het coronavirus. „Er waren al te weinig leraren en nu helemaal”, zegt vicevoorzitter Ingrid Doornbos van de AVS tegen de krant.

Vanaf 8 juni gaat het basisonderwijs weer volledig open nadat scholen eerder dicht moesten vanwege het coronavirus. „Veel scholen konden de afgelopen weken nog wat schuiven binnen hun team, maar de bezetting wordt spannend als de scholen helemaal opengaan”. Ongeveer 15 procent van alle schoolleiders is bang voor overvolle lokalen als scholen weer volledig opengaan.

De AVS stelt verder dat de meeste scholen niet van plan zijn door te gaan met thuisonderwijs, dat vanwege het coronavirus noodzakelijk werd. De reden daarvoor is dat leraren het straks simpelweg te druk hebben met reguliere lessen, waardoor er geen ruimte is om leerlingen ook nog online te doceren.