Schoolleider Pieter Zandt na loos alarm: Leerlingen verstopten zich in berging

De schrik zat er maandag flink in bij honderden leerlingen van Scholengemeenschap Pieter Zandt in Kampen. Na een alarmmelding tover een dreiging van extreem geweld verschansten scholieren zich onder meer in een berging. Er was sprake van loos alarm.

„Dat loos alarm had best wel wat impact”, blikt schoolleider Johan van Putten maandagavond desgevraagd terug. Rond 9.15 uur kregen ongeveer 1600 leerlingen en hun docenten via de intercom de alarmerende boodschap dat ze zich vanwege een „dreiging van extreem geweld” moesten verschansen in hun lokalen en dat de deuren op slot moesten.

Sommige leerlingen reageerden „laconiek en rustig” op de melding die via een geluidsinstallatie door het schoolgebouw klonk en gingen bijvoorbeeld uit van loos alarm. Anderen kregen echter de schrik van hun leven. „Ze reageerden paniekerig. Zo ging een leerling hyperventileren”, zegt Van Putten.

Scholieren verstopten zich in lokalen onder meer achter het meubilair. „Sommigen belden hun ouders met een mededeling in de trant van: Ik wil u even waarschuwen dat er wat aan de hand is op school.”

Per ongeluk

Er was maandagmorgen op het moment van de alarmmelding een tentamen gaande in de aula. „De leerlingen en surveillanten verstopten zich in de berging naast de aula.”

Na enkele minuten bleek dat er sprake was van loos alarm. „Er was geen reële dreiging. Kennelijk heeft iemand per ongeluk de alarmknop geactiveerd.” De school lichtte ouders maandagmiddag in over het incident.

Van Putten prijst zich gelukkig dat „de instructies na de alarmmelding goed zijn opgevolgd. Voor zover ik weet waren docenten alert.”

De politie kwam na het loos alarm langs op de school. „Niet met zwaailichten en serines, want de politie wist ook al snel dat het om loos alarm ging. Toch sprak de politie van een goede les. Ze wilden weten hoe snel ze ter plaatse konden zijn.”

Het incident maandagmorgen is „onbedoeld een goede oefening”, zegt Van Putten. „Binnenkort willen we de gang van zaken evalueren.”

Schietpartijen

De Pieter Zandt bezon zich enkele jaren geleden op veiligheidsmaatregelen met het oog op bijvoorbeeld schietpartijen (schoolshootings). Hoewel de reformatorische onderwijsinstelling van de school „geen bunker” wil maken, besloot de school in overleg met veiligheidsexperts wel een alarmeringsinstallatie te plaatsen. Die installatie staat direct in verbinding met externe hulpdiensten.

Op de locaties in Staphorst en IJsselmuiden is tijdens het vorige cursusjaar buiten schooltijd geoefend met een schoolshooting. „Toen hebben we figuranten ingevlogen. Ook kwamen er zwaarbewapende eenheden naar de school toe. Maar het verschil met het incident van maandag is dat de betrokkenen toen wél meteen wisten dat het om een oefening ging.”