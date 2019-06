Schoolkinderen vinden dode tijdens kamp

Leerlingen van een basisschool uit Vlijmen hebben tijdens een schoolkamp in het bos in Son en Breugel een stoffelijk overschot gevonden. Directeur Dominique Habraken van de betrokken school, De Vlechter, bevestigt berichtgeving van het Brabants Dagblad met die strekking.

De kinderen van groep 6,7 en 8 waren in het bos toen twee van hen op het lichaam stuitten. Het ging om iemand die zichzelf van het leven had beroofd. "De kinderen waren hevig geëmotioneerd’’, aldus Habraken. "Veel kinderen hebben nog nooit met de dood te maken gehad of een dood lichaam van dichtbij gezien."

De ouders van de kinderen werden direct op de hoogte gesteld en de kinderen naar huis gebracht. Dinsdagochtend zijn de kinderen, schoolmedewerkers en begeleiders in de school samengekomen. Daar is met medewerkers van GGD, Slachtofferhulp, maatschappelijk werk en de politie gesproken over eventuele voortgang van het kamp. Besloten werd terug te gaan naar het kamp en met een aangepast programma door te gaan. "De kinderen zijn met begeleiding terug geweest naar de plek waar het gebeurd was. We wilden laten zien dat het weer een veilige plek is."

De kinderen mogen woensdagavond blijven slapen op het kamp, aldus Habraken, maar ze mogen ook naar huis als ze dat willen.