Schoolgenoot: Ik sprak donderdag nog met Savannah over film

Schoolgenoten reageren maandag verslagen op de dood van Savannah (14) uit Bunschoten.

„Ik ben sprakeloos. Dit is heel heftig. Ik ken Savannah heel goed. Al tien jaar”, zegt de 14-jarige Jamai, vlakbij het Oostwende College in Bunschoten. Hier zat het omgebrachte meisje op school. Jamai zat in dezelfde klas. „Ze was een lief, zorgzaam en leuk meisje.”

De jongen sprak Savanna vorige week donderdag nog, op de dag dat ze verdween. „Donderdagochtend hadden we het over een film waarin mensen een bank beroven. Ze vroeg wat ik van de film vond.”

Jamai stak maandag een kaarsje voor zijn overleden klasgenootje aan en schreef iets in een herinneringsboek. „Dat ze veel te jong is om nu al te sterven en dat ze nu op een betere plek is.”

Ook Giel (14), ook leerling van het Oostwende College, is ontdaan. „Ik kende Savannah heel goed, van de basisschool. Ze was een leuk, aardig meisje.”

Giel brandde ook een kaarsje voor zijn omgebrachte schoolgenoot en schreef iets in het herdenkingsboek. „Dat het een lief meisje was dat altijd voor je klaar stond.”

Thimo (16) kent Savannah ook al jarenlang. „Het is zo erg zonde dat Savannah dit heeft moeten doormaken. Ik vind het heel erg wat haar is aangedaan. Dit had die lieve meid nooit mogen gebeuren. Ik wens haar ouders veel sterkte.”

Thimo omschrijft het meisje als „heel spontaan.” „Ze was altijd vrolijk en maakte makkelijk vrienden. Er mankeerde eigenlijk niks aan haar.”

De 15-jarige Kyro is ook van slag. „Ik vind het heel verdrietig dat zoiets in zo’n dorpje gebeurt. Je kunt dit een meisjse dat geen vlieg kwaad doet toch niet aandoen.”

Kyro sprak Savannah zo nu en dan. „Dan hadden we het over positieve, leuke dingen. Zoals gezamenlijke feestjes. In het herdenkingsboek heb ik geschreven dat we haar erg zullen missen en dat we haar graag terug willen zien.”

Een 16-jarige jongeman is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Savannah. Kyro: „Als zo’n jongen echt de dader is, moet hij lang opgesloten worden.”