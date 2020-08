„Schoolgeld Haga onbereikbaar na overboeking door ex-directeur”

De geschorste directeur-bestuurder van het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum, Soner Atasoy, heeft een dag nadat hij te horen kreeg dat hij weg moest 100.000 euro aan schoolgeld overgemaakt naar een rekening waar alleen hij toegang toe heeft.

Volgens dagblad Het Parool, dat hierover maandag berichtte, is onduidelijk wat er met het geld is gebeurd.

Atasoy werd op 25 mei geschorst en een week later ontslagen. Vervolgens kwam aan het licht dat hij een dag na zijn schorsing het geldbedrag had overgemaakt naar een andere rekening die eveneens op naam van het schoolbestuur staat, aldus Het Parool. Het zou gaan om een rekening bij internetbank Bunq die alleen Atasoy kon beheren.

Bestuursadviseur en boekhouder Kudret Camdere zegt eind vorig jaar te hebben vernomen van deze rekening. „Ik heb toen tevergeefs inzage in de bankafschriften gevraagd.” Atasoy zegt dat de Bunqrekening al enkele jaren bestaat. „De rest van het bestuur wist ervan.”

Het schoolbestuur stelt nog altijd geen toegang tot de Bunqrekening te hebben en zou een kort geding tegen Atasoy overwegen om dit alsnog af te dwingen, schrijft de krant.

Atasoy betwijfelt volgens Het Parool dat de school er niet bij kan en zegt dat hij er inmiddels zelf geen toegang meer toe heeft. Hij zegt ervan uit te gaan dat het geld nog op de rekening staat.

In opspraak

Het Cornelius Haga Lyceum voor islamitisch onderwijs is al lang in opspraak. Begin vorig jaar waarschuwde de AIVD voor „antidemocratische tendensen” op de school.

Na een negatief inspectierapport wilde minister Arie Slob (Onderwijs) het bestuur ertoe bewegen om op te stappen. Als het bestuur geen gehoor gaf aan Slobs aanwijzing, dreigde hij de financiering in te trekken. Volgens de onderwijsinspectie was er op het Haga sprake van financieel wanbeheer, belangenverstrengeling en zelfverrijking van directeur-bestuurder Soner Atasoy en diens broer, die als beleidsmedewerker op de school werkte.

Vier hoogleraren onderwijsrecht concludeerden in december echter na onderzoek dat de Inspectie van het Onderwijs buiten haar bevoegdheden trad en leed aan „tunnelvisie” in haar onderzoek naar het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Zo zouden de inspecteurs nog tijdens het lopende onderzoek naar de omstreden islamitische school het bestuur onder druk hebben gezet om schooldirecteur Atasoy aan de kant te zetten.