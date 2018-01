Schooldirecteur Alphen voor rechter om ontucht

De directeur van een basisschool in Alphen aan den Rijn, Khalid T., moet zich dinsdag in de rechtbank in Den Haag verantwoorden voor ontucht met een dertienjarig meisje. De 32-jarige man, destijds ook raadslid voor de PvdA in zijn woonplaats Gouda, is vorig jaar september opgepakt. Hij zit nog altijd vast.

De man is directeur van de islamitische basisschool An Noer. Het meisje was geen leerlinge van hem. De PvdA in Gouda heeft hem na zijn arrestatie uit de partij gezet. De lokale fractie liet destijds weten verbijsterd te zijn over de arrestatie.

T. zelf ontkent alles. Zijn advocaat heeft eerder al laten weten dat de beschuldigingen „zeer discutabel” zijn.

Het gaat dinsdag om een zogeheten pro-formazitting, de zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld.