Schoolbesturen na moord: wij laten ons niet bang maken

Nederlandse onderwijsorganisaties zeggen dat ze zich „niet bang laten maken” na de moord op de Franse docent Samuel Paty. Over de terreurdaad spreken ze hun „afschuw en ontzetting” uit in een verklaring. „Geweld en intimidatie horen in een democratische rechtsstaat niet thuis. Wij zetten het gesprek in onze scholen voort”, schrijven de organisaties, waaronder de sectororganisaties VO-Raad (voorgezet onderwijs) en PO-Raad (primair onderwijs).

Ook tal van verenigingen van schoolbesturen, uit zowel het openbaar als het bijzonder onderwijs, onderschrijven de boodschap. „De moord op Paty maakt ook in ons land veel los”, schrijven ze. Ook de Tweede Kamer stond dinsdag stil bij de moord.

„De school is bij uitstek de plaats waar onze kinderen in aanraking kunnen en moeten komen met verschillende meningen en leren over wezenlijke zaken als vrijheid van meningsuiting en de kernwaarden in onze democratie. Wij staan vierkant achter alle leraren die maatschappelijke kwesties in hun lessen bespreekbaar maken en daarmee invulling geven aan de burgerschapsopdracht. Wij zullen ons er sterk voor blijven maken dat ze dat ook zonder vrees kunnen doen”, aldus de onderwijsorganisaties.

Samuel Paty werd door een 18-jarige man van Tsjetsjeense komaf op straat onthoofd, omdat hij in zijn les over de vrijheid van meningsuiting omstreden spotprenten van de islamitische profeet Mohammed had getoond.

Door de „vindingrijkheid en durf” van leraren blijft het gesprek „in verreweg de meeste gevallen open”, aldus de onderwijsorganisaties. Daarmee werken de docenten mee aan „het fundament van de democratische rechtsstaat.”