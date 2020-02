Schoolbesturen grote steden vragen meer geld voor noodplannen

Schoolbesturen in de grote steden zeggen dat ze veel meer geld nodig hebben dan minister Arie Slob uittrekt voor noodplannen tegen het lerarentekort. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is opgeteld zo’n 60 miljoen euro nodig, zo blijkt volgens de PO-Raad uit doorrekeningen van de noodplannen die schoolbesturen in de drie steden hebben opgesteld. De raad behartigt de belangen van schoolbesturen in het basisonderwijs.

In een brief vragen de schoolbesturen, met steun van de onderwijswethouders, de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs om meer geld. Slob zegde eerder 9 miljoen euro extra toe om het tekort terug te dringen. Daarmee kunnen bijvoorbeeld meer zijinstromers worden begeleid naar een baan als leerkracht. De minister liet ook weten dat hij bereid is te kijken of regels soepeler kunnen. Het gaat bijvoorbeeld om lestijden en bevoegdheden. Daarnaast willen scholen in de grote steden leraren lokken met een bonus.

De PO-Raad noemt de miljoenen die Slob al heeft toegezegd „een mooie stap”, maar niet toereikend. „Extra investeringen zijn nodig.” In de hoofdstad is het hoogste bedrag nodig om alle noodplannen uit te voeren: 22,3 miljoen euro. Rotterdam vraagt 20,8 miljoen euro en Den Haag 16,7 miljoen.