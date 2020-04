School viert Pasen met aan elkaar geplakte filmpjes

Veel scholen hebben de paasviering van het programma geschrapt. Sommige bedachten een alternatief, met livestream of aan elkaar geplakte filmpjes.

Vanuit een huiskamer klinken de snaren van een viool: „O hoofd vol bloed en wonden, bedekt met smaad en hoon”. Na twee zinnen wisselt het beeld naar een leerling achter de piano. Een meisje op de blokfluit speelt het volgende couplet, met haar vader op de piano. Gevolgd door een zingend gezinnetje: „Is dat, is dat mijn Koning?”

Directeur Jan Willem van Leeuwen van de Jan de Bakkerschool in Woerden is blij met het eerste resultaat van zijn paasuitzending. „Ik dacht: waarom doen we de viering niet digitaal? Als directeur kom ik deze weken toch niet aan mijn normale werk toe, dus ik kan net zo goed nog wat andere dingen doen”, lacht hij. Dus vroeg hij de kinderen vorige week om een lied op video te zingen of te spelen, en ook een vers uit Psalm 22 en 57. Ze moesten zich wel aan eenzelfde snelheid en toonhoogte houden, zodat die niet te veel zouden afwijken. Bij het lied heeft hij verschillende videootjes achter elkaar gezet. Bij de psalmen probeert hij het ingestuurde materiaal onder elkaar te monteren. „Ik heb een programma waarmee je wat kunt vertragen als iemand te snel zingt.”

Van Leeuwen zelf heeft een Bijbelverhaal verteld voor de uitzending. Ook is er een leerling die een gedicht voorleest en een die op de trompet „U zij de glorie” speelt. Zo’n 15 procent van de gezinnen heeft een bijdrage ingestuurd. De directeur is er tevreden mee. „Mijn vraag was kort dag. En er zijn ouders die best willen, maar van wie de kinderen zeggen: Mama, u zingt zelf maar.”

Livestream

Ook de Johannes Calvijnschool in Amersfoort kiest voor een digitale paasviering. Samen met de Willem Farelschool uit Hoevelaken wordt er een programma uitgezonden via de livestream van de gereformeerde gemeente in Amersfoort, die vlak naast het schoolgebouw staat. Twee directeuren en een meester verzorgen de invulling met een Bijbelverhaal, gedichten en liederen. „Dat zingen wordt wel spannend met z’n drieën”, zegt directeur Erna Molenaar. „Maar ik heb de ouders gevraagd goed te oefenen, zodat de kinderen thuis op de bank mee kunnen zingen. Dan hoor je ons niet zo goed.”

Normaal gesproken zouden de leerlingen ook een rol hebben. „In deze omstandigheden proberen we toch zo dicht mogelijk bij hen te komen en samen Gods Woord te openen.”

De Groen van Prinstererschool in Kampen doet iets soortgelijks. De kinderen kunnen donderdagavond een paasbijeenkomst bekijken die vier personeelsleden verzorgen in het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente. Op het programma staat een Bijbelvertelling, een vrije vertelling en muzikale bijdragen, laat directeur Jan Jaap Karsten weten. „We gebruiken het kerkorgel en meesters en jufs spelen op dwarsfluit en piano.”

Lied of gedicht

In Diermen gebruikt de School met de Bijbel de input van de 34 leerlingen die het dorpsschooltje tussen Putten en Nijkerk telt. „We hebben gevraagd of de kinderen iets willen insturen: een lied, kleurplaat of gedicht”, vertelt juf Daniëlle Kraaijeveld. Zij plakt de filmpjes achter elkaar en maakt zo een digitale paasviering. Ook de juffen zelf doen mee. „Ik moet nog kijken wat ik doe. We zouden zelf een Bijbelverhaal vertellen, maar kregen al veel filmpjes van kinderen die de paasgeschiedenis voorlezen.”

Godsdienstdocent Geert de Korte van de Guido de Brès in Rotterdam verzorgt donderdag samen met een muziekleraar een livebijeenkomst die in het teken staat van Goede Vrijdag en Pasen. „Ik maak al digitale dagopeningen voor alle leerlingen”, vertelt De Korte. Die neemt hij altijd eerder op, maar de paasbijeenkomst –met meditatie en gebed– gaat donderdag via een livestream. „We wilden iets gemeenschappelijks, zodat we gezamenlijk kunnen stilstaan bij dit heilsfeit.”