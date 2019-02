School vertrouwt op diploma’s Qatar

De onderwijsinspectie onderzoekt hoe de eisen worden gewaarborgd voor Nederlandse diploma’s die via de Stenden University Qatar worden verworven. Dit is een onderdeel van de Nederlandse NHL Stenden Hogeschool, die twaalf vestigingen in binnen- en buitenland heeft. De inspectie reageert op „signalen” dat die eisen en dus de waarde van de diploma’s mogelijk te wensen overlaten.

Op de inhoud van de klachten wil de inspectie niet ingaan. De organisatie kan ook niet zeggen wie ermee kwam aanzetten.

De Hogeschool zelf ziet het onderzoek met vertrouwen tegemoet, blijkt op de eigen site van de instelling: „Er zijn geen onterechte diploma’s aan buitenlandse studenten uitgedeeld. Het onderwijs- en examenreglement, het les- en toetsprogramma, de externe toetsing van scripties en van het eindniveau zijn hetzelfde als in Nederland. De studenten uit Qatar studeren verplicht een jaar in Nederland.”

De Hogeschool zegt wel dat in de voorbije jaren „verbetersuggesties zijn opgepakt”. De school staat ook „open voor verdere verbeteringen”. De inspectie verwacht dit voorjaar meer duidelijkheid te hebben.

NHL Stenden Hogeschool is in 2018 ontstaan uit een fusie tussen NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool.