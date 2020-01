School staat stil bij slachtoffers flatbrand Arnhem

De Parkschool in Arnhem besteedt maandag uitgebreid aandacht aan de flatbrand in die stad. Daarbij kwam een 4-jarige jongen om. Zijn 8-jarige zus, die zwaargewond raakte bij de brand, is eveneens leerling van de basisschool.

De groepen 1 (van de omgekomen jongen) en 4 (het gewonde meisje) worden vanaf 08.30 uur apart opgevangen. In de aula is een herdenkingsplek ingericht en slachtofferhulp en GGD zijn aanwezig om mensen op te vangen. Tijdens de lessen van de overige leerlingen wordt eveneens stilgestaan bij de fatale flatbrand waarbij ook de vader (een 39-jarige man) om het leven kwam en de moeder (een 38-jarige vrouw) zwaargewond raakte.

De twee jongens van 12 en 13 jaar die worden verdacht van betrokkenheid bij de brand, zijn vrijdag vrijgelaten.

De brand in de flat aan het Gelderseplein is ontstaan door vuurwerk. Een bankstel in de hal vatte vlam, nadat daar vuurwerk op was gelegd.