School op IJburg van kind uit gezin met coronavirus blijft open

De Amsterdamse basisschool Laterna Magica, waarop een kind zit uit een gezin waarvan drie leden zijn besmet met het coronavirus, gaat maandag gewoon weer open. Dit gebeurt op advies van de GGD in overleg met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), zo staat in een brief aan de ouders van de school.

De leerling is zelf niet besmet met het nieuwe coronavirus. De moeder, haar man en jongste kind zijn wel positief getest. De vrouw was afgelopen woensdag nog op de basisschool om op luizen te controleren.

De leerling blijft uit voorzorg wel twee weken in thuisisolatie, op aanraden van het RIVM. Samen met nog een derde kind, dat eveneens het virus niet heeft, verblijft het bij familie. De besmette gezinsleden zitten in isolatie in Diemen, waar ze tijdelijk wonen vanwege een verbouwing.

Op de school is maandagochtend een jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige aanwezig om vragen van ouders te beantwoorden. Ook is de GGD dit weekend telefonisch bereikbaar. Voor de zekerheid geven de meesters en juffen de komende twee weken geen hand bij binnenkomst en het naar huis gaan aan de kinderen. Verder neemt de school de door de GGD aanbevolen hygiënemaatregelen over, zoals vaker handen wassen, niezen en hoesten in de binnenkant van de elleboog en het gebruik van papieren zakdoekjes.

Een kinderdagverblijf in Amsterdam-Zuidoost, waarop ook een kind van de vrouw zit en waar zij deze week nog is geweest, maakte vrijdag al bekend dat het vermoedelijk twee weken de deuren gesloten houdt.