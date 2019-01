School ontruimd wegens telefonische bedreiging

De politie heeft in Utrecht een school ontruimd in verband met een telefonische bedreiging. Dat meldt de politie. Wat er aan de hand is op de school aan de Europalaan is nog niet duidelijk.

Volgens een woordvoerster van de politie wordt de school uit voorzorg ontruimd, nadat er bij de school een bedreiging was binnen gekomen die serieus genomen wordt. Zij zegt dat leerlingen kunnen worden opgehaald. Ze wil niet zeggen om welke school het gaat. Volgens RTV Utrecht gaat het mogelijk om STIP, een school voor Speciaal Onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZML).