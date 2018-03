School ontruimd vanwege brand Sprang-Capelle

Vanwege een grote brand bij een dakpannenbedrijf in Sprang-Capelle moest maandagochtend een school voor praktijkonderwijs worden ontruimd. Volgens de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant kwam er bij de brand op de Tilburgseweg veel rook vrij.

Daarom werd besloten de in de buurt liggende school te ontruimen. Zo’n 150 leerlingen in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar werden opgevangen in een andere school. Ze mochten in het begin van de middag hun spullen ophalen en naar huis.

Er raakte bij de brand niemand gewond. Een naastgelegen metaalbedrijf werd ook ontruimd. De brandweer had het vuur na zo’n twee uur onder controle. Het dakpannenbedrijf heeft flinke schade opgelopen, aldus de Veiligheidsregio.